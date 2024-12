WEEKLY HOROSCOPE: December 20 to December 26

Aries (Mar 21 – Apr 19)

Ngayong araw, magtulungan kayo ng mga kaibigan mo. Ang teamwork ay magdadala ng swerte! Huwag matakot humingi ng tulong sa kaibigan kung kinakailangan.

Taurus (Apr 20 – May 20)

Masaya ka ngayon, pero baka kailangan mong magpahinga. Minsan, ang pinaka-matagumpay na hakbang ay ang mag-recharge lang. Chill lang, walang pressure!

Gemini (May 21 – Jun 21)

Medyo magulo ang isip mo ngayon, pero okay lang! Bigyan mo ng time ang sarili mo na mag-reflect. Ang mga sagot ay darating kapag relaxed ka.

Cancer (Jun 22 – Jul 22)

Loving vibes today! Kung may special someone ka, this is the time to show them you care. Pakiramdam mo, lahat ng bagay ay connected sa puso mo ngayon.

Leo (Jul 23 – Aug 22)

Magiging mas madali ang araw mo kung gagamitin mo ang creativity mo! Huwag matakot mag-explore ng bagong ideas. You got this, Leo!

Virgo (Aug 23 – Sept 22)

Tingnan mo ang mga maliliit na bagay sa buhay mo, Virgo. Minsan, ‘yun ang mga nagpapasaya sa’yo. Huwag masyadong seryoso, enjoy the little things!

Libra (Sept 23 – Oct 22)

Gamitin mo ang charm mo ngayon, Libra! Magiging successful ka sa mga social situations, so go ahead, makipag-connect ka sa iba.

Scorpio (Oct 23 – Nov 21)

Time to take charge, Scorpio! Kung may project kang tinatamad gawin, gawin mo na. You’ll feel proud sa end result.

Sagittarius (Nov 22 – Dec 21)

Adventure time! Kung may chance kang makaalis o mag-explore ng bagong lugar, grab it! New experiences will bring you joy today.

Capricorn (Dec 22 – Jan 19)

Don’t let stress get to you today. Take it easy lang, Capricorn. A little break goes a long way. You deserve it!

Aquarius (Jan 20 – Feb 18)

Stay open-minded, Aquarius. May mga bagong opportunities na dadating, and it’s time to embrace changes!

Pisces (Feb 19 – Mar 20)

Feeling extra creative? Now’s the time to express yourself, Pisces! Let your imagination run wild and see where it takes you.