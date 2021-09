Mura supposed to star in film with Mahal, meet-up for vlog

Mura was supposed to meet his close friend Mahal in Manila for a vlog this month and star in a movie together—but that will no longer happen after the latter passed away Tuesday.

“Sabi nya sa akin, susunduin nya daw ako ngayong September. Pero wala na,” Allan Padua, more popularly known by his showbiz name as “Mura”, said in a video posted by Aksyon Ko Bicol.

Mura also disclosed they also have an upcoming film project.

“Meron na sana kaming gagawin lalo na pelikula, eh. Hindi ko pa talaga siya nakasama sa pelikula sa mga ano lang gag show sa TV kasama ko siya pero sa pelikula never ko pa siyang nakasama,” Mura said.

Noeme Tesorero, popularly known in Philippine showbiz as ‘Mahal’ passed away at the age of 46.

“Mahal, sana masaya ka sa iyong paroroon at nagpapasalamat ako sa ‘yo at pinuntahan mo ako dito,” Mura said.

“Binigyan mo ako ng tulong. At sa mga kamag-anak niya, nakikiramay ako, gustuhin ko man na pumunta diyan pero papaano, mahirap ngayon eh. Pasensya na po kayo,” he added. (NM)