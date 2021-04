Ate Gay recovers from severe pneumonia

Comedian Ate Gay has recovered after being hospitalized for a month due to severe pneumonia.

On his Instagram account, Ate Gay announced that he has finally recovered from the disease.

“Magaling na ako. Thank you Jesus,” Ate Gay said.

He also shared on a Facebook live that he will be leaving the hospital soon.

“Ako po ako ay okay, okay na at lalabas na bukas (Lunes) kung hindi bukas ay sa susunod na bukas. Maraming salamat po sa mga nanalangin at sa mga kaibigan na tumulong sa akin, thank you,” Ate Gay said.

“Ako po ay nagpapaganda sa tulong ni Jesus. Naiiyak ako kasi ngayon lang ako nakapag-live. I love you sa inyong lahat. Binuksan ko po ito para lang po magpasalamat sa inyong lahat, thank you, thank you, thank you. Ito po si Ate Gay. I love you all,” he added.

Ate Gay also recalled his ordeal while being in a hospital.

“Isa ito sa tiniis ko, na nalampasan ko… tiniis kong kumain para mabuhay salamat sa lugaw champorado sopas na bumuhay sa akin ng 20 days. Maraming salamat Lord,” Ate Gay said.

The comedian also said that he fought the disease over his desire to survive.

“Nagpagaling nagpalakas …tiniis ko dahil sa kagustuhan kong mabuhay… Sabi ng doktor pangalawang buhay ko na daw ito, buti daw at ginusto kong gumaling,” Ate Gay narrated. (TDT)