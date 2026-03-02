LIST: Emergency hotlines of Philippine diplomatic posts in the Middle East

Amid ongoing regional tensions in the Middle East, Filipinos living and working in the region are advised to stay connected with their nearest Philippine embassies and consulates.
Dedicated hotlines are available to provide support for overseas Filipino workers (OFWs) and other nationals, including emergency assistance, welfare services, and guidance on safe repatriation.
Below is a list of contact numbers for Philippine posts across the Middle East shared by the Department of Foreign Affairs.
UAE
Abu Dhabi
Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+971 56 270 9157
+971 54 725 8482
Assistance-to-Nationals (For Non-OFWs):
+971 50 443 8003
Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Services:
+971 54 557 2121
Dubai and Northern Emirates
Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+971 56 353 5558
Assistance-to-Nationals (For Non-OFWs):
+971 56 501 5756
Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Services:
+971 50 558 5536
Saudi Arabia
Riyadh
Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+966 56 989 3301
Migrant Workers Office – Riyadh:
+966 50 285 0944
Eastern Region
Migrant Workers Office – Eastern Region:
+966 56 232 9926
Jeddah / Western Region
Migrant Workers Office – Jeddah:
+966 56 981 9720
Jeddah PCG Assistance-to-Nationals Hotline:
+966 55 521 9613
Qatar
Migrant Workers Office Assistance-to-Nationals Hotline:
+974 5118 4242
+974 3318 2459
Bahrain
Consular:
+973 3995 3235
Migrant Workers Office / Assistance-to-Nationals:
+973 3303 5600
OWWA:
+973 3725 8755
+973 6670 5058
WhatsApp Channel:
https://bit.ly/PEManamaWhatsAppChannel
Iran
Assistance-to-Nationals Hotline:
+989 122 1368 01
Email:
[email protected]
Facebook:
/PHinIran
Instagram:
/phliniran
Iraq
Assistance-to-Nationals Hotline:
+964 783 700 5457
Israel
24/7 Emergency Hotline (Mobile/WhatsApp/Viber):
+972 54 466 1188
Assistance-to-Nationals Hotline:
+972 50 911 4017
+972 50 762 2590
OWWA Welfare Office:
+972 50 715 6937
Trunk Line:
+972 3 601 0500
Jordan
Migrant Workers Office:
+962 7 8519 1891
OWWA:
+962 7 8149 1183
Assistance-to-Nationals Hotline:
+962 7 7907 7775
+962 7 7907 7778
+962 7 7798 8818
Kuwait
Consular:
+965 6500 2612
Migrant Workers Office / OWWA Assistance-to-Nationals:
+965 9403 9063
+965 6040 3858
+965 6558 5355
Twitter:
@PHinKUWAIT
Lebanon
Assistance-to-Nationals Hotline:
+70 858 086
Migrant Workers Office:
+79 110 729
Oman
Assistance-to-Nationals Hotline:
+968 9137 4559
Migrant Workers Office:
+968 9355 7931
OWWA:
+968 7990 5211
+968 7965 7754
Syria
Consular:
+963 949 155 557
Assistance-to-Nationals Hotline:
+963 949 155 567