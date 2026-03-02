OFW NewsLatest NewsNewsTFT News

LIST: Emergency hotlines of Philippine diplomatic posts in the Middle East

Amid ongoing regional tensions in the Middle East, Filipinos living and working in the region are advised to stay connected with their nearest Philippine embassies and consulates.

Dedicated hotlines are available to provide support for overseas Filipino workers (OFWs) and other nationals, including emergency assistance, welfare services, and guidance on safe repatriation.

Below is a list of contact numbers for Philippine posts across the Middle East shared by the Department of Foreign Affairs.

UAE

Abu Dhabi

Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+971 56 270 9157
+971 54 725 8482

Assistance-to-Nationals (For Non-OFWs):
+971 50 443 8003

Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Services:
+971 54 557 2121

Dubai and Northern Emirates

Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+971 56 353 5558

Assistance-to-Nationals (For Non-OFWs):
+971 56 501 5756

Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Services:
+971 50 558 5536

Saudi Arabia

Riyadh

Assistance-to-Nationals (For OFWs):
+966 56 989 3301

Migrant Workers Office – Riyadh:
+966 50 285 0944

Eastern Region

Migrant Workers Office – Eastern Region:
+966 56 232 9926

Jeddah / Western Region

Migrant Workers Office – Jeddah:
+966 56 981 9720

Jeddah PCG Assistance-to-Nationals Hotline:
+966 55 521 9613

Qatar

Migrant Workers Office Assistance-to-Nationals Hotline:
+974 5118 4242
+974 3318 2459

Bahrain

Consular:
+973 3995 3235

Migrant Workers Office / Assistance-to-Nationals:
+973 3303 5600

OWWA:
+973 3725 8755
+973 6670 5058

WhatsApp Channel:
https://bit.ly/PEManamaWhatsAppChannel

Iran

Assistance-to-Nationals Hotline:
+989 122 1368 01

Email:
[email protected]

Facebook:
/PHinIran

Instagram:
/phliniran

Iraq

Assistance-to-Nationals Hotline:
+964 783 700 5457

Israel

24/7 Emergency Hotline (Mobile/WhatsApp/Viber):
+972 54 466 1188

Assistance-to-Nationals Hotline:
+972 50 911 4017
+972 50 762 2590

OWWA Welfare Office:
+972 50 715 6937

Trunk Line:
+972 3 601 0500

Jordan

Migrant Workers Office:
+962 7 8519 1891

OWWA:
+962 7 8149 1183

Assistance-to-Nationals Hotline:
+962 7 7907 7775
+962 7 7907 7778
+962 7 7798 8818

Kuwait

Consular:
+965 6500 2612

Migrant Workers Office / OWWA Assistance-to-Nationals:
+965 9403 9063
+965 6040 3858
+965 6558 5355

Twitter:
@PHinKUWAIT

Lebanon

Assistance-to-Nationals Hotline:
+70 858 086

Migrant Workers Office:
+79 110 729

Oman

Assistance-to-Nationals Hotline:
+968 9137 4559

Migrant Workers Office:
+968 9355 7931

OWWA:
+968 7990 5211
+968 7965 7754

Syria

Consular:
+963 949 155 557

Assistance-to-Nationals Hotline:
+963 949 155 567

