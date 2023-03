Herlene Budol to join Miss Grand International 

Binibining Pilipinas 1st runner-up and Kapuso actress Herlene Budol confirmed to Boy Abunda that she will embark on another beauty pageant journey.

Herlene said she is following the advice of her manager and mentor Wilbert Tolentino.

”Kung ako ang tatanungin Tito Boy, gusto ko ‘yung gusto ng manager ko naman. So sasali po ako,” Herlene said.

“Sobra po kasi nu’ng Binibini po, totally hindi ko po talaga gusto sumali. Siya lang po ‘yung nag-motivate sa akin [dahil] nakita niya po ‘yung potential ko po. This time Tito Boy, tinupad niya ‘yung pangarap ko na magkaroon ng bahay, sasakyan, mapagamot ‘yung lolo ko, pati ‘yung burol ng lola ko sinagot niya. So ‘yung kaligayahan naman po ni Sir Wilbert ang gagawin ko now which is kaligayahan ko rin naman po ngayon, ‘yung mapasaya ko naman siya,” she added.

Herlene said that what she have is ‘kapal ng mukha’ when asked about her preparations.

“Opo ‘yun po kasi ang number one ko na puhunan ko sa buhay e, Tito Boy. wala po akong ibang talent, kapal lang ng mukha. Bibihira po ‘yun ‘yung talent na ‘yun,” she added.