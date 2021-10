Pinay OFW in Taiwan seeks help for operation

A factory worker in Taiwan is seeking help due to complications brought by her recent operation.

Overseas Filipino worker Noemi Reyes was operated at the Hsinchu hospital in Taiwan to remove a cyst from her ovary called laser laparoscopy.

“Pag nagkakaroon po ako, sobrang sakit po siya, naapektuhan po ang trabaho ko. Lagi na po ako nag-aabsent kaya po nagdecide na ako magpa-opera. Sabi naman po ng doctor, laser…kaya naano na rin po ako na laser lang po, ilang weeks lang po ‘yun at makakabalik na ako sa trabaho,” she said.

But what used to be a minor surgery then led to further complications.

“Pag-uwi po sa dorm medyo, bloated po ako. Hindi po ako nakatulog ng 24 na ‘yun buong magdamag po kasi medyo sumasakit po siya.Tapos noong 25 po, sobrang sakit na po siya kaya’t nagpaano po ako ulit, nagpa-ambulance po ako,” she told ABS-CBN News.

“Chineck nga po ‘yung ano ko sa emergency, ‘yun nga daw po may pumutok po sa may large intestine po, kailangan pong operahan ulit po. So 26 po inoperahan po ulit ako. Siguro po mga almost 10 hours ata ako nasa operating room. Tapos paglabas ko po nag-stay po ako ng 3 days sa ICU po,” she added.

Noemi stayed in the hospital for three weeks and is appealing for help.

“Sana mabigyan po ng hustisya ang nangyari sa kapatid ko. Umaasa at kumakatok ako sa mga kabayan natin diyan or kung sino man pong nasa authority na pwedeng tumulong po na mabigyan sana ng legal counsel or attorney ang kapatid ko,” Noemi’s sister in the Philippines told ABS-CBN News.

Philippine officials in Taiwan are now checking the situation of the Filipina worker and is offering assistance for any legal actions she would like to pursue. (TDT)