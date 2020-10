LOOK: Isko Moreno shares throwback high school photo in public school

Manila Mayor Isko Moreno has shared a nostalgic and throwback photo when he was still studying in a public high school.

The grainy photo showed Moreno and his classmates clad in white polo uniform and black pants.

“TBT mga Batang Maynila! Buhay Public High School. Meron ka rin ba picture ng mga classmates nyo?” Moreno tweeted.

Moreno graduated from Tondo National High School.

“Tunay na di hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng pangarap sa buhay. Ang taong galing sa hirap ang siyang may tunay na puso at hangarin maglingkod sa kapwa nia. Nakakainspire ang ganitong pulitiko. SANA ALL tulad nio. Saludo po ako sa inyo Mayor Isko. Ang swerte ng Maynila sa inyo,” one netizen commented.

“Hindi mo aakalain na yung isang kasama mo sa pic magiging artista at magiging mayor,” another one said.

“Akalain mo yun? di hadlang ang kahirapan sa buhay upang pangarap ay marating,” a Twitter user said.

