WEEKLY HOROSCOPE: January 3 to January 9

Discover what the universe has in store for your zodiac sign this week and learn how to harness positive energy to enhance your journey!

Aries (Mar 21 – Apr 19)

Baka magdulot ng kaguluhan ang isang insidente sa barkada mo. Ang nangyari sa dalawang tao ay pwedeng magdala ng tensyon, na mag-uudyok sa iba na pumili ng panig o mag-isa na lang. Subukan mong ayusin ito at hanapan ng solusyon para sa lahat.

Taurus (Apr 20 – May 20)

Ang malasakit ang susi. Minsan, nakatuon ka sa mga problema sa paligid mo at gusto mong maging voice of reason, pero baka makasagasa ka sa iba. Kahit di mo sinasadya, baka mas lalo pang dumami ang isyu kaysa sa masolusyunan. Tandaan, tao lang tayong lahat at nagkakamali.

Gemini (May 21 – Jun 21)

Baka sinusubukan mong gumawa ng mabuti, pero maraming hadlang sa’yo. Maraming distractions o hindi pagkakaintindihan na nagdadala sa’yo sa maling landas. Maging mabait sa sarili at humanap ka ng mga taong makakatulong na maibalik ka sa tamang direksyon.

Cancer (Jun 22 – Jul 22)

Maaaring nasa ibang tao ang kontrol ng iyong kapalaran. Kailangan mong umasa sa kanila, pero maaaring hindi nila alam kung ano ang talagang kailangan mo. Kahit anong gawin nila, maaaring hindi pa rin nila maibigay ang hinihingi mo. Subukan mo pa ring magpasalamat sa anumang tulong na natanggap mo.

Leo (Jul 23 – Aug 22)

Maaaring may magsabi sa’yo tungkol sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Baka nagkamali sila sa pag-intindi sa iyong mga kilos o naniniwala sa maling balita tungkol sa’yo, kaya nakikita ka nila sa ibang paraan at maaaring harapin ka. Hindi mo palaging makokontrol ang tingin ng iba sa’yo — just be yourself.

Virgo (Aug 23 – Sept 22)

Makakarinig ka ng magkasalungat na kwento mula sa iba’t ibang tao tungkol sa parehong pangyayari, na magpapahirap malaman kung ano talaga ang nangyari. Baka may mga labis na detalye na nagiging bias sa kwento, at baka hindi mo na malaman ang totoo dahil hindi mo ito nakita.

Libra (Sept 23 – Oct 22)

Ang pagtupad sa pangarap mo ay nangangailangan ng effort. Baka konti lang ang oras na inilalaan mo para sa mga goals mo. Kung wala kang regular na schedule, mahihirapan kang makamit ang resulta. Kailangan mo nang simulan ang pagkilos!

Scorpio (Oct 23 – Nov 21)

Wala kang work-life balance sa ngayon. Baka sobra ang trabaho mo na nauubos na ang energy at oras mo, o kaya naman ay sobrang pahinga naman na nagiging dahilan para hindi ka umusad. Okay lang na suriin ang sitwasyon mo — mas mabuti kung gawin mo ito agad ngayon.

Sagittarius (Nov 22 – Dec 21)

Maaaring natigil ang iyong progress dahil na rin sa mindset mo. Baka magaling kang magsimula ng mga proyekto pero hindi mo tinatapos, o kaya’y magaling kang tumulong sa iba pero nahihirapan kang i-express ang sarili mo. Be kind to yourself, ika nga.

Capricorn (Dec 22 – Jan 19)

Ang isolation ay pwedeng magdulot ng frustration. Baka maramdaman mong naiiwan ka sa mga experiences na mayroon ang iba habang ikaw ay nagtatrabaho o nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Okay lang yan, pero huwag kang malungkot. Trust your own journey.

Aquarius (Jan 20 – Feb 18)

May mga tao na sumasalungat sa desisyon mo. Kahit na sinusubukan mong gumawa ng mabuting choices, may malapit sa’yo na nagtutulak sa’yo sa ibang direksyon para sa kanilang kapakinabangan. Kahit sa tingin nila ay tama ang ginagawa nila, okay lang na tumanggi kung hindi ito para sa’yo.

Pisces (Feb 19 – Mar 20)

Walang katumbas ang hard work. Baka naghahanap ka ng resulta kahit kalahati lang ang effort mo, kaya hindi mo natutupad ang goals mo. Kung susuriin mo kung ano ang pumipigil sa’yo, makikita mo ang paraan para malampasan ang mga abala at pagdududa mo. Ikaw lang ang makakagawa ng pagbabago, tandaan mo.