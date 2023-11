Robredo, Bam Aquino, groups welcome De Lima’s freedom

Former Vice President Leni Robredo and former Senator Bam Aquino welcomed the news that former Senator Leila De Lima has been allowed to post bail for her temporary freedom.

“Matagal nating hinintay ang araw na ito, sa pananalig na ang tama at totoo ang palaging mananaig,” said Robredo in a statement.

“Pinatutunayang muli ngayon na walang basehan ang mga paratang laban kay Senator Leila. Ang lahat ng mga paninira at panggigipit na naranasan niya sa loob ng halos pitong taon ay bunga ng kaniyang pangangahas na tumindig para sa tama—para sa ating mga kababayan,” she added.

Robredo also adds that justice has been served on De Lima’s case after 7 years of detention.

“Masaya ako na sa wakas ay namayani ang hustisya at makakapiling na natin nang malaya si Sen Leila. Tagumpay ito hindi lang para sa kaniya, kundi para sa ating bayan,” she said.

Aquino on the other hand said that finally De Lima will be able to reunite with her family.

“Sa wakas, malaya na si Sen. Leila De Lima mula sa pitong taon na pagkakakulong nang walang basehan. Sa wakas, nanaig ang katotohanan at katarungan sa pitong taong panggigipit, kasinungalingan, at paninira,” Aquino said.

“Masayang-masaya po kami dahil muli nang makakapiling ni Atty. Leila ang kanyang pamilya at muling makakaharap ang taumbayan na matapang niyang ipinaglaban na hindi alintana ang hirap na kanyang naranasan,” he added.