Willie Revillame shows new ‘Wowowin studio’ amid reports in ALLTV program cancellation 

Willie Revillame tries to debunk reports that his show is among programs that will be axed by Manny Villar-owned network ALLTV due to low ratings and lack of advertisers.

Revillame revealed that the construction of their new studio has been expedited to accommodate a live audience soon.

“Maraming mga chismis, maraming usap-usapan… Ito ang katotohanan: alam niyo ba na ang ‘Wowowin’ studio ay nag-meeting na naman kanina? Minamadali na po ‘yan para magkaroon na tayo ng audience,”Revillame said on the network’s social media page.

Revillame added that network executives have yet to inform him on their programming decisions.

“Dito po sa ‘Wowowin’ at ALLTV ay totoo lang ang sasabihin namin. Maraming mga haka-haka, abangan niyo kung ano ang katotohanan,” he stated. “Malalaman niyo naman ‘yan at ako pa ang unang magsasabi sa inyo,” he added.

“Inaayos ng ALLTV management ang signal, ang reach ng programang ito at lahat ng mga programa. Sa aking mga kasama dito, ‘wag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng kompanyang ito,” Revillame said.

ALLTV has yet to address speculations that it will be suspending the airing of some of its programs.