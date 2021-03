Dating labandera, ngayo’y milyonarya na!

Napataunayan ng isang Pinay na ang paglalaba, patuloy na pagkayod at pagti-tiyaga ay may magandang maidudulot sa buhay – dahil ngayon ay kumikita na siya nang mahigit kumulang Php 500,000 kada buwan.

Bata pa lamang si Cristhel Bulabon nang mamulat sa mundo ng pagta-trabaho para sa kanyang mga kapatid.

Sa edad na anim na taong gulang ay iniwan silang magkakapatid ng kanilang ina sa kanilang tiyuhin na nagmaltrato sa kanila. Napwersa siyang mamasukan bilang taga-hugas ng plato at tindera ng kaniyang kapitbahay para makaraos.

“In order for us na makakain, ang ginagawa sa amin is kailangan naming mag-igib ng tubig. Drum drum yan. Kakain daw kami pag napuno na namin iyon. Pag oras na kakain na kami tutong na lang ang naiiwan sa amin na nilagyan ng tubig na mainit para lumambot iyon, iyon na lang ang kinakain namin at asin na lang ang ulam,” sabi ni Cristhel sa kanyang interview sa Rated Korina.

Dahil sa kalupitan ng kanyang tiyuhin ay umalis ang magkakapatid nila Cristhel at lumipat sa bakanteng kubo ng kapitbahay na nasaksihan kung paano sila tratuhin ng kanilang tiyuhin.

Dito na sila binalikan ng kaniyang ina, pero sa kasamaang palad ay iniiwan din sila na kinse pesos lamang ang bigay para sa kanilang magkakapatid.

Pera sa labada

Dito unang namasukan si Cristhel bilang labandera, kung saan iniipon niya sa isang sako ang mga damit ng kaniyang kapitbahay.

Naglalakad siya ng limang kilometro papunta sa ilog. Doon siya nagkukusot at mano-manong naglalaba ng mga damit ng kaniyang mga kapitbahay.

Kumikita siya dati ng Php50 kada sako.

Makaraan ang ilang taon ay naisip na baka ang pag-aasawa ay maging daan para matapos na ang kanyang hirap sa buhay.

“To escape from poverty naisip ko na mag-asawa na lang ako. I was 18 nung naisip kong mag-asawa na lang ako. Pero coming from that, yun pala napunta ako sa mas worse kasi mas naghirap ako at naging battered wife ako,” ani Cristhel.

Labis ang kinabahala ni Cristhel nang matunghayan niya na bukod sa pangaabuso sa kanya ay nilulunod na pala ng kanyang asawa ang kanilang anak.

“Sabi ko, tama na hindi ito ang buhay na gusto ko – hindi magiging ganito ang buhay ng mga anak,” ani Cristhel nang siya’y tuluyan nang umalis sa puder ng kanyang asawa, kasama ng kaniyang mga anak.

Buhay OFW

Sa isang trabahong pinasukan ni Cristhel ay nakakilala siya ng isang lalaki kung saan pinag-apply siya bilang telephone operator.

Nakuha ni Cristhel ang trabaho at kalaunan ay napunta siya sa linya ng sales.

Makaraan ang ilang taon ay napagdesisyunan niyang mag-abroad.

“I still have to work, so nag-abroad ako at pagbalik ko nagtayo ako ng computer shop,” ani Cristhel.

Pagpupundar ng negosyo

Matapos ang ilang taon muli ay napagdesisyunan na ni Cristhel na mag for-good sa Pilipinas.

Nang makaipon ay nagtayo siya ng isang computer shop at kalaunan ay nasundan ito ng karinderya.

Nakadiskarte din siya nang matutong magdive at nagtrabaho bilang on-call deep sea diver.

Makalipas ang ilang panahon ay nakapagpundar muli si Cristhel ng isang food cart business at mula doon ay tuluyan na niyang napalago ang kaniyang negosyo.

Ngayon ay may-ari na siya ng isang malaking dampa restaurant sa Antipolo. Bukod dito ay nagpatayo pa siya ng 12 food cart!

Sa natamong tagumpay ni Cristhel ay nakapagpatayo na siya ng sarili niyang bahay, nakapagpundar ng apat na sasakyan dahil sa mga naging diskarte at pagkayod niya sa buhay.

“I never beg. Never akong namalimos kasi malakas naman ang katawan ko at maraming resources ang paligid natin, so why not work?” ani Cristhel.

Mula sa Php50 kita sa paglalabada, ngayon ay kumikita na si Cristhel ng Php500,000 kada buwan.

Aktibo din siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Nang manalo sa isang beauty pageant sa Dubai, kaniya itong itinulong sa mga kapwa Pinoy na frontliner at mga kababayan niya sa Antipolo na labis na naapektuhan dahil sa pandemya.

“Katulad ng lagi kong sinasabi tao, walang taong maghihirap sa taong masikap,” ani Cristhel.

Panoorin ang kanyang video dito: