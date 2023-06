Jose, Wally, Paolo say loyalty can never be bought

Television hosts Jose Manalo, Wally Bayola and Paolo Ballesteros agreed that their loyalty to Tito Sotto, Vic Sotto and Joey De Leon can’t be bought.

This was the reason why Jose and Wally refused the offer of TAPE Incorporated to become the show’s mainstay hosts following the departure of TVJ from the show.

“Hindi po, kagaya nga po ng sinabi ko, parang hindi mo pwedeng palitan o hindi mo pwedeng mabili ng kahit anong pera, kahit gaano kalaking halaga ang utang na loob o respeto,” Jose said.

“Meron ngang nagsasabi, mabubuhay ka ba du’n sa prinsipyo mo? Oo, e…yun ang gusto namin. Kapag may prinsipyo ka, ibig sabihin, yung pagtanaw mo ng utang na loob, dire-diretso yan. Yung blessing na darating sa yo, mas maganda,” he added.

Wally also agreed with Jose’s statement.

“Katulad din nga ng sinabi ni Jose, hindi rin mapapantayan ng kahit na anong halaga po ang loyalty namin sa TVJ,” Wally said.

“At sabi nga namin, hindi naman tayo mayaman, pero kailangan natin ng desisyon na kung anuman. Basta ako, nasa puso ko, susunod ako sa TVJ at ang loyalty ko nasa TVJ,” he added.

Paolo is also grateful for the opportunity to work with Eat Bulaga.

“Loyalty, yes. Kasi, well for me, ha, pumasok ako sa Eat Bulaga, tapos pikit-mata nila akong tinanggap. Hindi naman nila ako kilala. Hindi naman nila alam kung ano ba ang kaya kong gawin,” Paolo said.

“Pero ngayon, almost 22 years na ako sa Eat Bulaga, so walang kuwestiyon, kuwestiyon yun. Kumbaga, ginawa naming pagsunod sa kanila, it’s basic human instinct. Kung saan ang TVJ, doon kami,” he added.