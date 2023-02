Magnitude 6 earthquake hits Mindanao

The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHILVOCS) has issued an advisory following a magnitude 6 earthquake felt in the East of Bataan (Davao De Oro).

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoDeOro#iFelt_DavaoDeOroEarthquake

Earthquake Information No.2

Date and Time: 01 February 2023 – 06:44 PM

Magnitude = 6.0

Depth = 027 km

Location = 07.64°N, 126.19°E – 012 km N 29° E of New Bataan (Davao De Oro)https://t.co/ekGwTJLdxP pic.twitter.com/Ohk2Pamoto — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) February 1, 2023

Reported Intensities: Intensity V – New Bataan, Davao de Oro Intensity IV – City of Davao; City of Bislig, Surigao del Sur Intensity III – Davao City; Damulog, Kadingilan, Kalilangan, Libona, Pangantucan, and Talakag, Bukidnon; City of Cagayan De Oro; Cagwait, and Hinatuan, Surigao del Sur Intensity II – President Roxas, Capiz; San Francisco, Southern Leyte; City of El Salvador, and Villanueva, Misamis Oriental; Aleosan, Antipas, Arakan, Carmen, Kabacan, City of Kidapawan, Libungan, M’lang, Magpet, Makilala, Matalam, Pikit, and Tulunan, Cotabato; City of Koronadal, South Cotabato; Kalamansig, Sultan Kudarat; City of Cotabato Intensity I – Esperanza, and City of Tacurong, Sultan Kudarat

Instrumental Intensities: Intensity V – Nabunturan, Davao de Oro Intensity III – City of Davao; Kidapawan City, Cotabato; Alabel, Sarangani; Tupi, South Cotabato; Bislig City, Surigao del Sur Intensity II – Cabadbaran City, Agusan del Norte; Libona and Malaybalay, Bukidnon; Don Marcelino, Davao Occidental; Abuyog, Leyte; San Francisco, Southern Leyte; Cagayan de Oro, Misamis Oriental; Malapatan, Glan, and Kiamba, Sarangani; Norala, General Santos City, Koronadal City and Tampakan, South Cotabato; Tandag, Surigao del Sur Intensity I – Alamada, Cotabato; Baybay and Dulag, Leyte; Cagayan de Oro, Misamis Oriental; Maitum, Sarangani; Suralla, Santo Nino, T’Boli, and Tantangan, South Cotabato; Saint Bernard, Southern Leyte; Columbio, Sultan Kudarat; Surigao City, Surigao Del Norte

As of writing, aftershocks are being recorded. PHILVOCS is continuously monitoring the situation.