Inclusion of ‘dilawan’, ‘pinklawan’ personalities sought in new admin – Imee Marcos

Senator Imee Marcos has sought inclusion of ‘dilawan’ and ‘pinklawan’ personalities in administration of president-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Ngayon, lahat kami todo submit ng pangalan para maipasok at marami sa mga nire-recommend ko sinasabi ‘yung dilawan, pinklawan,” Marcos said in a DWIZ interview.

“Sa totoo lang, ang technocrat wala yata sa katawan, wala sa dugo ang politika, Marami sa kanila walang kulay na politika. Yung iba sabihin na natin na hindi kakampi noon, eh wala naman masama i-recruit kung talagang magaling,” the senator noted.

Earlier, president-elect Marcos already appointed Arsenio Balisacan as the director-general of the National Economic and Development Authority (NEDA), who is known as one of the appointees during the term of Benigno ‘Noynoy’ Aquino.

“And alam ko, marami sa sinasala na mga pangalan eh hindi naman masasabing pulang-pula, o sabihin natin eh kakampi dati, kundi ‘yung magagaling talaga,” the senator said, alluding to the campaign color of Marcos Jr.

“So I’m hopeful that we will get the best and the brightest.” she added.