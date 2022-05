Robredo-Pangilinan rally draws nearly 800,000 in Makati

Vice President Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan ended their campaign trail in Makati, which saw nearly 800,000 in attendance, according to organizers.

Robredo, in her speech, stated that one of her main goals is to change the ills within the system and that this power remains in the hands of the public.

“May mali sa sistema. May magagawa ako para itama ito. Pinatunayan niyo ngayon, parating may magagawa ang Pilipino. Iba iba man ang konteksto, dito at ngayon nagtatagpo ang ating iba’t ibang mga kwento. Sa katotohanan, ang kapangyarihan ay hindi kailanman maaagaw mula sa kamay ng taumbayan,” said Robredo.

She added that the people’s unyielding support for her campaign has always inspired and gave her hope, especially when she decided to run for the top post of the country.

“Eskaktong pitong buwan na ang nakalipas. October 7. Inihain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagka-pangulo. Aaminin ko: tanging pananalig ang pinanghawakan ko. Pero kahit kailan hindi ako nagduda, hindi ako kailanman nawalan ng pag-asa. Dahil alam kong mahal ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino,” she added.