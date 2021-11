Duterte claims presidential bet a ‘cocaine user’

President Rodrigo Duterte has claimed that one of the presidential aspirants in the 2022 elections is an illegal drug user.

“There’s even a presidential candidate na nag-cocaine… May kandidato tayo na nagko-cocaine ‘yan, mga anak ng mayaman,” Duterte said in a speech.

The president even questioned the achievements of the presidential aspirant.

“Kaya nga nagtaka ako, anong nagawa, anong gawa ng taong ‘yan? I’m just asking. What contribution has he made para sa Pilipinas?,” he said.

“Bakit ang Pilipino parang lokong-loko na supporting? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa n’yan? Nagdo-droga ‘yan ng cocaine ang tirada n’yan,” Duterte continued.

“Bahala kayo kung anong gusto n’yong tao. Inyo ‘yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo and he is a very weak leader ang character niya—except for the name,” the president said. “Ang tatay—pero siya, anong ginawa niya? He might win hands down, okay. If that is what the Philippines wants, go ahead, basta alam ninyo.”