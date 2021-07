Malacañang on Pacquiao’s allegations: ‘Walang kwenta!’

Presidential Spokesperson Harry Roque has downplayed the allegations of corruption of Senator Manny Pacquiao.

Roque said that Pacquiao’s claims are ‘worthless,” calling it “watusi” instead of an “atom bomb”.

“Watusi. Akala ko atom bomb, ayun pala watusi. Wala po, walang kwenta kasi puro generalized allegations po. Walang particulars, walang specific instance, walang ebidensya,” Roque said.

Pacquiao claims that the government’s ayuda or aid distribution is marred by corruption.

The senator said in a virtual briefing that there is corruption on the distribution of social amelioration program (SAP) subsidies through the use of e-wallets.

Pacquiao said that Starpay, the e-wallet application of the DSWD failed to give to the aid to the recipients.

“Bilyong-bilyong halaga ang inutang ng ating pamahalaan na nilaan para sa ayuda ng ating mga kababayan na nawalan na ng mga kabuhayan. Naglaan po ang ating gobyerno ng P207.6 billion para sa pangalawang SAP,” he said.

“Mr. President, alam niyo po ba na ang kabuuang halaga na ito ay may nilaan na P50 billion more or less ang Department of Social Welfare and Development para lamang sa isang di kilalang e-wallet na kung tawagin ay Starpay na may build-up capital lamang po na P60,000,” he added.

The senator said that the recipients of the SAP is lesser compared to the target beneficiaries.

“Batay sa aking imbestigasyon Mr. President, lumalabas sa initial po na disbursement sa Starpay account para sa 1.8 million beneficiaries na katumbas ay P14 billion. Kung tutuusin maganda po ang layunin ng paggamit ng e-wallet para sa distribution ng SAP, maiiwasan kasi ang kalakaran na ang pera ay mauuwi sa bulsa ng mga kawatan,” he said.

“Bakit sa 1.8 million na binigyan ng SAP mula sa Starpay, 500,000 lamang po na katao ang na-download nito. Sa mga hindi po nakaka-alam, hindi ka pwedeng mag-receive or mag-withdraw kung wala kang nada-download na Starpay app. Ang tanong ko po, anong nangyari sa 1.3 million katao na hindi naka-download ng Starpay app pero sa record po, nakatanggap na po sila,” he added.

The senator also accused government corruption in DOE and DOH. (TDT)