Vlogger Zeinab Harake confirms split with partner Skusta Clee

Popular vlogger Zeinab Harake has confirmed her separation with partner, rapper Skusta Clee, as she accused him of cheating on her.

In an interview with Toni Gonzaga released Sunday, Zeinab discussed about her split with Skusta Clee. “Talagang dumating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niyang buntis ako kay Moon,” she said.

Earlier in April, Zeinab took to social media to mourn the death of their baby boy and had become increasingly distant since March opting to live apart despite her pregnancy. They have a 1-year-old daughter Bia and earlier had lost a baby to miscarriage.

“Nagmamakaawa ako na ’wag niya akong iiwan kasi lagi niya akong iniiwan sa bahay,” she said. “Inaaway niya ako nang ’di ko alam kung bakit. Buntis ako nito. ’Yon pala may something na nangyayari.”

Zeinab said Skusta Clee left and moved to another place. “Last week ng March, umalis na siya. Lumipat siya ng bahay,” she said.

“Merong day binigay sa ’kin si God na ’wag akong sumama sa kanya. May pupuntahan siya. Naiwan ako sa bahay. Do’n ko nahuli sa laptop,” said Zeinab. “Sakto na ’yung laptop, nasa [messages].”

Zeinab said Skusta Clee was asking a girl out, but denied it.

“Sabi ko sa kanya, aminin na niya lahat. Nagsabi siya na, ‘mamatay man si mama ko, mamatay ka man, mamatay man si Bia, wala talaga,’” said Zeinab.

“Mula January, buntis ako, alam niya from the start, niloloko niya ako, kami ng anak niya.”

“Talagang ’pag naaalala ko, nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naaawa ako kay Bia,” she said. “Hindi ako perpektong asawa pero hindi ’yon reason para ganunin mo ’ko sa lahat ng ginawa ko para sa ’yo.”

“Wala talaga siyang pakialam kay Moon, wala siyang pakialam kay Bia. Hinahalikan niya ’yung anak niya habang gumagawa siya ng kung anu-anong bagay na hindi naman dapat,” she said.

“Bilang nanay talaga, nasaktan ako na pati buhay niya (Bia), sinaalang-alang ng tatay niya dahil lang sa katarantaduhan. Hindi deserve ni Bia ng gano’ng tatay kasi hindi ko gano’n pinapalaki yung anak ko.”

“’Yung dahilan niya sa lahat, ‘nagbago kasi ’yan si Zeinab mula nung nagka-anak kami. Hindi siya ’yung Zeinab ko noon.’ Kaya naman ako nagbago, pinili ko magpaka-asawa, magpaka-nanay,” she said.

“Nakunan ako, nagburol ako ng baby ko, nilibing ’yung baby ko, mag-isa lang lahat ako,” she said.

“Ngayon? ’Di kaya ng puso ko. Galit talaga ako sa lahat ng nangyari sa’kin. Isang tao lang naman yung sinisisi ko eh.”

She added: “Ang nagkamali dito, ’yung talagang hindi nakuntento. Kami ni Bia, nandito kami na all out para sa kanya pero hindi niya kami nakita eh. Bale wala kaming tatlo nila Moon.”