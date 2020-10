Star Pinoy Cargo commits to ‘Serbisyong 5-Star’, with over 80,000 delivered OFW balikabayan boxes

The trend of sending balikbayan boxes among Filipinos has increased with the arrival of the –ber months, and Star Pinoy Cargo (SPC) has helped many OFWs send their gifts back home, banking on their ‘Serbisyong 5-star’ (5-star services) that they provide for everyone.

Star Pinoy Cargo Country Manager Von Ryan Tayag said that the trust they enjoy among Filipinos in the UAE has helped their company progress since its inception in 2016, averaging 3,800 boxes per month.

“Humigit kumulang 80,000 na OFW ang nagtiwala sa serbisyong 5-Star simula nang itoy’ binuksan sa Dubai. Sa tuwing kami po ay makakabasa o makatanggap ng positibong feedback, ang STAR team ay lubos ang kasiyahan at eto po ang dahilan kung bakit patuloy namin palalakasin ang Serbisyong 5 Star,” said Tayag.

Optimized, efficient delivery

Dr. Cristina Paule, a general practitioner at a medical center who has been in Dubai for eight years, said that she was satisfied with the efficiency of the service that she got from Star Pinoy Cargo.

“First time ko sa SPC at hindi nila ako binigo sa magandang serbisyo nila lalo ng Manager nilang si Mr.Ryan. Nagpadala ako ng printer para sa pag aaral ng aking anak at mga groceries and chocolates as usual. Nakarating naman lahat ng padala ko ayon sa pangako nila…walang labis,walang kulang,” said Dr. Paule.

She shares that she sent her box last August 16 and it arrived promptly in just one month and a few days – on September 19 at her home in the Philippines.

“Siguradong masaya ang Pasko ng Pamilyang Pilipino dahil sa ating mga handog na padala. Suportahan po natin ang SPC sa kanilang magandang serbisyo sa pagbibigay ligaya sa ating mga pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng siguradong paghatid ng ating mga balikbayan box.

Rising star

Tayag thanks thousands of OFWs who have chosen to trust Star Pinoy Cargo as their balikbayan freight forwarder of choice, affirming that their mission to help Filipinos send their balikbayan boxes safe, intact and on time will continue for many more years to come.

“Lubos po ang pasasalamat namin dahil sa progresibong 4 na taon ng Star Pinoy. Madaming cargo company ang nagsara at nagbawas ng tao dahil sa pandemya, ngunit ang Star Pinoy ay nanatiling matatag at pinalalaki ang operasyon sa buong UAE . Hindi namin hangad maging biggest Star sa Balikbayan industry, dahil ang “Rising Star” ng SPC ay sapat ng dahilan upang patuloy namin maihatid ng mas ligtas at mas mabilis ang inyong balikbayan boxes sa inyong mga tahanan,” said Tayag.

Check balikbayan box rates, customer feedback and further info on how you can send your packages through Star Pinoy Cargo on Facebook: @StarPinoyCargo .