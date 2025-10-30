Jona opens up about childhood abuse, healing through faith and forgiveness

Singer Jona has bravely shared for the first time her painful experience of childhood abuse, opening up about years of trauma, silence, and eventual healing through faith and forgiveness.
In a recent emotional interview, Jona recalled being abused by her father when she was young — an ordeal she could barely process at the time.
“Sa pagkakaalala ko, daytime nangyari iyon. Pinapasok ako sa kwarto at doon na nagsimula yung mga horrific na nangyari,” she said. “Frozen lang ako kasi hindi ko alam, tama ba ito? Even after that, as if walang nangyari. Okay pa rin kami.”
Jona said the abuse happened more than once and left deep emotional scars that shaped her self-worth growing up. “Unconsciously, kakausapin mo yung sarili mo na wala ka nang kwenta kasi nga naabuso ka… wala ka nang value,” she admitted.
For many years, she kept her secret. “Walang nakakaalam sa mga kapatid ko. Hindi ko sinabi kasi di ko alam paano nila marereceive,” Jona said, adding that even as she matured, the trauma continued to affect how she viewed herself and her relationships.
“Pagdating ko as a young woman, para nagseseek ka na ng validation… gusto mo lang ma-feel loved, secure, to be worthy and adored kasi iyon ang natanggal sa’yo noong bata pa,” she reflected.
She admitted she became fearful of entering relationships: “For how many years, single ako kasi masyado na akong natatakot na magtiwala ulit… Ayaw ko maulit ‘yung pagiging broken family o maabuso ako.”
Despite the pain, Jona said her healing began through prayer and forgiveness, particularly after her father fell ill. “Ipinagdasal ko lahat ng nangyari. Sabi ko, ‘Lord, sinusurrender ko sa Inyo. Bigyan Niyo ako ng comfort, courage, at gawing buo ulit ako,’” she said.
Before her father passed away, he sent her a message: “Anak, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Mahal na mahal ko kayo.”
The words, she said, gave her a sense of closure and peace. “Kahit simple words like that, nag-contribute sa healing ko… Pakiramdam ko, nahugot ‘yung tinik sa pagkatao ko.”
“Grace of God na lang din siguro kaya nakapagpatawad ako,” she said softly.
Now, Jona said she finally understands why she was once called the “Fearless Diva.”
“Ngayon, alam ko na may purpose pala ‘yun. I feel fearless and strong enough to share my journey — something I hid even from myself for so long.”
Matapang na ibinahagi ni Jona ang masakit na karanasan ng pang-aabuso sa kaniyang kabataan—isang lihim na matagal niyang tinago. Sa halip na galit, pinili niya ang pagpapatawad at pananampalataya bilang daan tungo sa kagalingan. “Grace of God na lang din siguro kaya nakapagpatawad ako,” aniya.
Pagkatapos ng mga taon ng pananahimik, nagsalita na si Jona tungkol sa mapait na karanasang nag-iwan ng peklat sa kaniyang pagkatao. Ngunit sa halip na poot, pinili niya ang kapatawaran. “Ngayon, alam ko na kung bakit ako tinawag na Fearless Diva — dahil kaya ko nang harapin ang nakaraan.”