Tulfo revives proposal to set up OFW wing in regional hospitals

Senator Raffy Tulfo renewed his call to set up areas designated for overseas Filipino workers (OFWs) in regional hospitals.

Tulfo made the proposal after his visit at the OFW hospital in San Fernando, Pampanga.

“Ang aking suggestion… mag-create na lang ng tinatawag na OFW wing sa lahat ng mga regional hospital sa iba’t-ibang lugar sa Pilipinas. In that way, it will be accessible to everybody. Hindi ‘yung nasa isang lugar lamang tulad d’yan sa Pampanga na napakalayo at maraming hindi nakakaalam,” Tulfo said in a GMA News interview.

“So ‘pag nagkaroon ng OFW wing sa lahat ng regional hospitals all over the country, then lahat ng OFWs from different parts of the country ay makikinabang pati na rin ang kanilang dependents,” he added.

Tulfo said that the OFW hospital should be managed by the Department of Health and not of the Department of Migrant Workers.

Nakakatawa nga dun sa kanilang paliwanag. Hindi kapani-paniwala sinasabi nila kulang sila sa manpower at bago lang daw ang pag-transfer ng ospital na ‘yon from DOLE to them. In that case, ang sabi ko dapat i-transfer na lang ang pamamahala at pagpapatakbo sa DOH kasi meron silang kakayahan at kaalaman,” Tulfo said.

“Sila na lang sa oversight then sila na lang doon sa screening para malaman kung sino talaga ang qualified na matanggap sa facility na ‘yon,” he added.