Marcos says OFWs are priorities of his administration

President Bongbong Marcos assured overseas Filipino workers (OFWs) that his administration will prioritize their welfare.

During his meeting with the Filipino community in the United States, Marcos thanked OFWs for their contribution to the country’s economy during the COVID-19 pandemic.

“Ang proteksyon ng ating mga OFW ay isa sa mga prayoridad ng ating administrasyon. We are strongly committed to pursue the third pillar of our foreign policy, which is assistance to Filipino nationals,” said Marcos.

“Noong pandemya ay ang bumuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW. At kaya’t… Kung hindi po sa inyo ay siguro mas nahirapan po na makabangon ang Pilipinas, kaya’t ulit maraming, maraming salamat sa inyo,” he added.

Marcos said that Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople is leading the agency intended for OFWs.

“Ang layunin po nito ay pagsamahin at palakasin lahat ng ahensya ng gobyerno na may mandatong protektahan at isulong ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan, dito sa America, sa Caribbean at saan mang sulok ng daigdig,” he said.

“Ang aming isusukli po sa inyo ay lahat ng trabaho po namin para asikasuhin ang kalagayan ng lahat ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa iba’t ibang lugar sa buong mundo,” Marcos added.

The Department of Foreign Affairs said that there are over 4 million Filipinos in the US.