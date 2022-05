Robredo: I thought it will be okay after EDSA

Presidential candidate and Vice President Leni Robredo said that the hundreds of thousands of people marching to the streets during the 2022 campaign reminds her of what happened in the 1986 EDSA People Power.

“Naalala ko noong 1986, noong bago nag-People Power Revolution nasa college ako noon ganito din kaming mga kabataan yung malalakas ang loob para pumunta sa kalsada at labanan yung diktadurya,” Robredo said in a speech in Zamboanga Del Norte.

“Akala ko pagkatapos ng People Power Revolution okay na lahat, pero nakikita natin ngayon na kahit sobrang haba ng panahon naabuso ang ating bansa, parang balik na naman tayo lumalaban na naman tayo, ang nilalabanan natin ngayon pagmamahal sa ating bayan,” Robredo added.

The peaceful revolution has ousted dictator Ferdinand Marcos, the father of presidential candidate Bongbong Marcos.

Robredo thanked all the volunteers who helped in her campaign.

“First time kong nakita in a very long while na ganito ka grabe yung volunteerism at karamihan dito talagang yung nagvovolunteer mga kabataan. Kaming mga may edad na kami na yung nasa sideline pero masayang masaya ako na yung mga kabataan nagtatake part na sa laban na ito,” she said.