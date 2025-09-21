Malacañang: Public can join Sept. 21 rallies but must follow the law

Malacañang said the public is welcome to join the September 21 rallies, but urged participants to exercise their right to protest within the bounds of the law.
“Katulad ng sinabi ng Pangulo natin, ang malayang pagpapahayag ng kanilang damdamin ay hindi hahadlangan ng Pangulo. Kung siya ay hindi naging presidente, malamang nasa kalsada rin siya upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa malawakang pang-aabuso sa pondo ng bayan,” said Undersecretary Claire Castro in an interview with GMA Integrated News.
She added, “Ang nais lamang ng Pangulo ay huwag lumabag sa batas. At kung ano mang gagawin nilang pagpo-protesta, sana ay naaayon sa batas.”
Multiple mass protests against corruption are taking place in Metro Manila and other cities nationwide, prompted by revelations of anomalies in government flood control projects involving officials and private contractors.
When asked if government employees are allowed to join the rallies, Castro advised caution regarding the nature and conduct of their participation.
“Sa ngayon, mas okay sana na huwag na silang lumabas para maiwasan ang anumang abala sa trapiko. Pero kung sila ay magpapahayag ng kanilang damdamin, hindi dapat ito kontra sa minimithi ng gobyerno,” she said.
Castro also noted that President Ferdinand Marcos Jr. is closely monitoring the situation.
“Sa ngayon, definitely po, nagmo-monitor ang Pangulo para masiguro ang peace and order at matiwasay ang pagpo-protesta. Kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagbibiyahe upang malaman at marinig mismo ang tunay na hinaing ng taong bayan,” she added.