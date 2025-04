Abalos, suportado ng transport, urban poor groups sa pagtakbo bilang senador

Nagkaisa ang mga sektor ng pampublikong transportasyon at mga urban poor organizations sa pagpapahayag ng kanilang suporta sa kandidatura ni dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. para sa pagka-senador.

Mahigit 300 mga kinatawan mula sa mga transport groups tulad ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Inc. (LTOP Inc.), Stop and Go Transport Coalition, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP), at Pasang Masda ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang buong suporta kay Abalos.

Bilang dating abogado ng mga Tricycle Operators and Drivers Associations (TODA), alam ni Abalos ang mga pagsubok na kinahaharap ng mga drayber at operator ng pampasaherong sasakyan. Kamakailan, nakipagpulong ito kay LTO Chief Vigor Mendoza II upang hilingin ang mas mabilis na distribusyon ng fuel subsidies para sa mga TODA at jeepney drivers.

Suporta mula sa mga urban poor

Kasabay ng mga transport groups, nagsama-sama rin ang mga urban poor groups sa Taytay, Rizal, upang ipahayag ang kanilang suporta kay Abalos. Dumalo ang mga miyembro mula sa Ugnayang Lakas ng mga Apektadong Pamilya (ULAP) at iba pang organisasyon mula sa Metro Manila, Laguna, Rizal, at mga kalapit na lalawigan.

Kasama sa mga grupong ito ang Bahangunian (Laguna), Maharlika Homeowner’s Association – Taytay, Bagong Pag-asa Homeowners’ Association – Taytay, Samahang Magkakapitbahay ng Velederama Inc. (Manila), Samahang Magkakapitbahay sa Juan de Moriones (Manila), Nagkakaisang Mamamayan sa Pasong Putik (Quezon City), Samahan ng Maralitang Magkakapitbahay ng Delpan Island (Manila), ULAP Dona Soledad Imelda Federation (Quezon City), Alliance of People’s Organization along Manggahan Floodway (Pasig).

“Maraming maraming salamat sa tiwala ninyo. Sa aking paglilingkod, asahan ninyo na hindi ko kayo bibiguin,” ang pasasalamat ni Abalos sa mga lider at miyembro ng mga organisasyong ito.

“Ang aking lola ay isang kasambahay, ang lolo ko ay hardinero. Ako’y galing sa daycare ng barangay kaya alam ko ang hirap sa baba,” wika ni Abalos, kasabay ng pasasalamat sa ibinigay na tiwalang ng mga organisasyon.

Bilang tugon sa mga hamon ng mga mahihirap na komunidad sa bansa, nais ni Abalos na alisin ang e-VAT at buwis sa gasolina upang mapababa ang singil sa kuryente, lalo na sa mga lugar na madalas nakararanas ng kawalan ng serbisyo.

Tinututukan din niya sa pagpapabuti ng benepisyo at mga bonus para sa mga contractual worker sa gobyerno.

Sa usaping agrikultura, hinihikayat din ni Abalos ang pagpapalakas ng papel ng National Food Authority (NFA) sa pagbili ng bigas mula sa mga magsasaka at pagbebenta nito sa makatarungang presyo upang mas maging abot kaya ang produkto para sa mga Pilipino.