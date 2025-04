Marcos condemns prank by foreign vlogger: ‘Not the Filipino way’

President Ferdinand Marcos Jr. denounced the actions of a foreign content creator who allegedly harassed Filipinos during a prank video shoot in Taguig City, calling the stunt “infuriating” and warning that the government will not allow such behavior to go unchecked.

The President reacted after Russian vlogger Vitaly Zdorovetskiy was arrested for reportedly filming disruptive pranks in Bonifacio Global City. Marcos, visibly upset, slammed the stunt as a form of bullying disguised as entertainment.

“Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinaggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan,” he said.

Marcos lamented how social media has enabled vloggers to disrespect others just to gain views and engagement.

“Nakakalungkot dahil ito ay naging bahagi na ng social media — yung mga vlogger na nanggugulo lang, nambabastos lang para makakuha ng viewers. Huwag tayong sasama sa ganiyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino,” he said.He assured Filipinos that the government will act against similar incidents in the future, issuing a strong warning to foreign pranksters.

“Dapat tayong pumalag sa mga bully. Kasama ninyo ang pamahalaan para ilugar ang ganitong mga tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan,” he said.