Kris, ibinahagi ang hirap sa lupus flare, humingi ng dasal

Nag-post si Kris Aquino sa Instagram kung saan ibinahagi niya ang kanyang pinagdadaanan habang nakikipaglaban sa lupus flare fever nang mahigit dalawang linggo na.

Sa kanyang caption, sinabi niyang: “This is MY NOW. I wanted you to see the pain and struggle so that you will continue to pray. I have a Lupus Flare fever now. It’s been more than [two] weeks.”

Sa video, makikita ang payat na pangangatawan ni Kris habang tinutulungan ng kanyang medical staff at anak na si Bimby sa kanyang mga galaw.

Ibinahagi rin ni Kris na bumagsak ang kanyang timbang sa 37.3 kg. “Very visible is my spine because there’s no fat. The area my hand is where many bone protrusions are,” aniya sa video.

Patuloy ang pagsubok ni Kris sa kanyang kalusugan, kaya naman nananawagan siya sa mga kaibigan at tagasuporta na ipagdasal siya habang nagpapatuloy ang kanyang gamutan.