WEEKLY HOROSCOPE: February 14 to February 20

This week, the stars encourage us to reflect and embrace new opportunities. Each zodiac sign will feel different influences that can inspire growth and connection. Alamin mo na, ka-TFT, what the universe has in store for you!

Aries (Mar 21 – Apr 19)

Tumingin ka sa mga kakilala mo para makakuha ng ideas sa pag-revamp ng image mo. Kapag nakuha mo na ang inspirasyon, tiyak na magiging success ‘yan. Pero handa ka bang mag-effort? Isipin mo ang commitment level mo!

Taurus (Apr 20 – May 20)

Baka kailangan mo munang magpahinga sa seryoso mong side. Mag-ingat para maabot ang goals mo ngayon. Pero hindi mawawala ang pangangailangan mo sa personal expression. Kaya enjoy lang and have fun!

Gemini (May 21 – Jun 21)

Baka masyadong maging overwhelming ang positive attention na nakukuha mo ngayon. Kahit gaano kasaya ang magustuhan ng iba, baka nagiging sanhi ‘yan para mawalan ka ng sariling desisyon. Panahon na para mag-step back at alamin kung ano talaga ang mahalaga sa’yo.

Cancer (Jun 22 – Jul 22)

Baka may nagtatangkang ibenta sa’yo ang komplikadong investment. Gets mo ba ang sinasabi nila? Sa huli, sa’yo ang pera. May karapatan kang magtanong at makuha ang sagot na totoo — kahit gaano pa ito kasimple!

Leo (Jul 23 – Aug 22)

Baka mairita ka sa isang tao na parang alam na lahat. Hindi lang logic at reason ang buhay — mahalaga rin ang nararamdaman mo! Baka hindi nila ‘yan naiisip. Tandaan, kailangan nilang matutunan ‘to, kahit masakit para sa’yo na makita silang naguguluhan.

Virgo (Aug 23 – Sep 22)

Baka ngayon ay smooth na smooth ang usapan sa pag-share ng responsibilities. Sa magandang sitwasyon, isipin mo ang role mo dito. Baka masyado ka nang bumubuhat sa load mo! Suriin mo nang mabuti ang buong picture bago ka humingi ng pagbabago!

Libra (Sep 23 – Oct 23)

Baka may kaibigan ka na sobrang emosyonal ngayon. Minsan, ang feelings ay kailangan lang ma-express para makaalpas — baka mas para sa comfort mo ‘yan kaysa sa tunay na makabuti sa kanila o sa sitwasyon.

Scorpio (Oct 23 – Nov 21)

Baka napapagod ka na sa routine mo ngayon. Magandang lumabas at makipag-connect sa ibang tao para makuha ang perspective mo sa nakakainis na sitwasyon sa bahay. Kahit di mo makuha ang gusto mong resulta sa bahay, may ibang paraan para makahanap ng fulfillment!

Sagittarius (Nov 22 – Dec 21)

Magandang mag-break mula sa usual circle mo para makaalis sa rut! Paulit-ulit mo nang pinag-uusapan ang isang issue sa mga kaibigan na pareho lang kayo ng experiences. Nakaka-comfort na magkasundo, pero wala kayong napupuntahan.

Capricorn (Dec 22 – Jan 19)

Magandang i-appreciate ang secure foundation mo para magkaroon ng confidence na gumawa ng bold move! Panahon na para gumastos para sa trip o class na gusto mo. Pero, ang pagbabago sa routine mo para mangyari ‘to ay kailangan ng effort, di lang basta-basta.

Aquarius (Jan 20 – Feb 18)

Magugulat ka sa opinyon ng iba tungkol sa’yo ngayon! Baka sabihin mo na may malaking gap sa kung paano mo nakikita ang sarili mo at kung paano ka nakikita ng iba. Sino ang tama? Di mo kailangang sundin lahat ng sinasabi nila, kasi baka may biases din sila.

Pisces (Feb 19 – Mar 20)

Baka sa wakas ay makuha mo na ang sagot sa mystery na nagpapahirap sa’yo! Kailangan mo lang lumabas sa isip mo at tingnan ang mga facts. May ilang storylines kang iniisip, pero tanggalin mo yung di nag-aadd up. Minsan, ang simplest na explanation ang pinaka-effective!