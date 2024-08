Niño Muhlach breaks down during Senate probe on Sandro’s complaint

Actor Niño Muhlach couldn’t help but turn emotional during a Senate probe on the alleged sexual abuse committed against his son, Sandro Muhlach.

Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairman Robin Padilla held the hearing to look into alleged abuses in the media industry.

“Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari,” said Niño.

“Kasi para makita mo ‘yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan ‘yung telepono niya nung kinukuwento sa akin yung ginawa sa kaniya,” he added.

Niño added that Sandro first opened up to his younger brother Alonzo.

“Sabi sa akin ni Alonzo, sinabihan daw siya ng kuya niya na, ‘Bro, sana huwag mangyari sa iyo ‘yung nangyari sa akin,’” he added.

He asked, if abuses like this happen to a known Showbiz family, what more to those powerless.

“Hindi ko naman po binubuhat ‘yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang naging malaki na ang kontribusyon sa industriyang ito, what more na sa iba? What more sa mga baguhan?” he added.