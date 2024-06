Hontiveros convinced with Alice Guo’s link to POGO

Senator Risa Hontiveros is convinced that embattled Bamban Mayor Alice Guo is linked to the illegal operations of Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) in her town.

The senator made the remark following an executive session between Guo, lawmakers, and other government agencies including the Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), National Security Council (NSC), and Anti-Money Laundering Council (AMLC).

“Walang nakabawas o nakabura doon sa namumuo talagang opinion ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO hub diyan sa Bamban. Doon pa lang sa documentary evidence, tapos siyempre, ‘yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons,” Hontiveros said.

“I’m more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba’t ibang mga ahensiya ng executive ng ating gobyerno,” she added.

Hontiveros also confirmed that Guo’s former business partners were large-scale criminals and involved in money laundering in Singapore.

“Bakit may ganyang kalalaking mga pera na allegedly na money launder nung kanyang dalawang kasosyo? Maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuuang Zun Yuan complex na ‘yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources si Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo?” said Hontiveros.

Hontiveros also suggested that there is no strong evidence that Guo is Filipino.

Guo maintained that her father was not involved in the money laundering scheme.

“May mga nagsasabing si Lin Wen Yi ang tunay kong ina. Siya ay kasama sa mga kumpanya ng aming pamilya, ngunit si Amelia Leal ang aking ina sa lahat ng dokumento. Hindi totoo ang paratang na si Amelia Leal ay non-existing person. Si Lin Wen Yi ay kinakasama at isang business partner ng aking ama,” Guo reasoned out.