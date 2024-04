Sara Duterte tells Liza Araneta Marcos her personal feelings do not affect her VP mandate

Vice President and Education Secretary Sara Duterte has acknowledged the recent statements made by First Lady Liza Araneta Marcos.

In a video message, Duterte said that expressing her feelings towards her is valid and her right to do so.

But Duterte was quick to point out that personal feelings do not affect her mandate.

“Bilang, karapatan ni Unang Ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit,” said Duterte.

“Subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan,” she added.

The Vice President said that she would personally talk to President Bongbong Marcos to resolve the matter.

“Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang,” said Duterte.

The Vice President also claimed that there are bigger issues at hand that the government needs to address.

“Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa,” said Duterte.

“Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin at ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan,” she added.

“Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga,” she explained.