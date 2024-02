Robin Padilla apologizes to senate authorities following wife’s viral Vitamin C drip 

Senator Robin Padilla issued an apology to the Senate Sergeant-at-Arms following the controversial vitamin C drip of his wife Mariel Padilla last week.

Mariel went viral after she was seen conducting her vitamin session while inside Padilla’s senate office.

“Kailanman po ay hindi ko naisip na ipagwalang-bahala ang mga umiral na alituntunin ukol sa seguridad ng Senado, lalo’t higit ang hindi pagbibigay-galang sa ating institusyon,” said Padilla in his letter to Senate Sergeant-at-arms Roberto Ancan.

Padilla assured that a similar incident will not happen again.

“Makakaasa po kayo na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pangyayari,” said Padilla.

He also wrote a letter to the Senate Dental Bureau.

“Nais ko pong bigyan ng diin na wala pong intensyon ang aking maybahay na ipagwalang-bahala ang mga umiiral na patakaran ng Medical Bureau. Makakaasa po kayo na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pangyayari,” said Padilla.

Mariel also clarified her viral drip video at the Senate which drew flak among netizens.

In a Facebook post, Mariel said she apologized to those who may have been offended by her actions at her husband’s office but clarified that she was not using glutathione but Vitamin C.

“Upang linawin, nakatanggap ako ng Vitamin C Drip, hindi Glutathione, sa ilalim ng medikal na pangangasiwa ng isang propesyonal na nars,”said Mariel.

She said she has no intentions of disrespecting the Senate as an institution.

“Hindi ko kailanman intensyon na siraan o sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong paghingi ng tawad sa lahat ng kinauukulan, kasama na ang mga miyembro at kawani ng Senado at ang publiko. Itinataguyod natin ang dignidad at integridad ng Senado,” she added.