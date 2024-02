Cristy Fermin responds to Dominic Roque’s statement over her alleged malicious reporting 

Showbiz columnist and vlogger Cristy Fermin responds to the statement released by the lawyers of actor Dominic Roque.

Roque’s camp accused Fermin of malicious reporting to the point of dragging other personalities including politicians such as Congressman Bong Suntay and Dapitan Mayor Bullet Jalosjos.

In her show ‘Cristy Ferminute’, she said that she never mentioned the politicians’ names in all of her vlogs and episodes.

“Minsan ko lang pong binanggit ang pangalan ni Ginoong Bong Suntay, paglilinaw pa po. …Napakalinaw po, wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque itong si Ginooong Bong Suntay. Hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato,” Fermin said In her show.

Fermin also stated that she never mentioned the name of Jalosjos.

“Mula nang salatin ko ang isyu ng breakup ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Jalosjos ay hindi ko binitiwan. Kahit po initials, kahit po clue tungkol sa kanya ay wala po kayong nalaman mula sa akin. Hindi po ako nagsalita,” Fermin said.

She said she even wondered why Jalosjos and Suntay spoke about the issue on people questioning their sexuality.

“Wala po kayong narinig sa akin. Kaya ako po ay nagtataka bakit nagpa-interview with Bong Suntay at Mayor Bullet Jalosjos na sila raw po ay kinukuwestiyon na ngayon ang kanilang mga gender, ang kanilang kasarian,” she added

She also questioned why Roque has to apologized to Jalosjos over her alleged defamatory reporting.

“Mula aking salatin ang kuwento tungkol sa hiwalayan nina Bea at Dominic Roque. Walang-wala silang maituturo. Mayroong mga vloggers naglalabas ng retrato nila, mayroon pa ‘yung magkatabi sila na parang humahalik si Dominic kay Mayor Bullet, pero hindi sa amin nanggaling ‘yon,” Fermin said.

The columnist reiterates that there was no malice on her reporting of the break up of Bea Alonzo and Roque.

“Pupuwede niyo namang linawin kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay at bakit hindi na matuloy ang kasal at ano ang tunay na dahilan. Naglabas kayo ng inyong pinagkasunduan na official statement pero wala kayong binanggit na dahilan. Habang wala kayong binabanggit na dahilan kung bakit ‘di matutuloy ang inyong kasal, ang mga tanong ay hindi matatapos. Ang pagdalirot ng publiko sa mga nakatanggong espasyo ng inyong love life ay hindi po pwedeng mahinto ‘yan. Ang kailangan ay diretso niyong sabihin kung ano ang tunay na dahilan,” said Fermin.