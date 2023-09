Gloria Arroyo encourages Rodrigo Duterte to be active in politics again

Former President and now House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo is urging former President Rodrigo Duterte to be active in politics again according to Senator Bong Go.

Go made the statement after posting photos of an informal meeting between the two former presidents together with former senate president Tito Sotto and former executive secretary Salvador Medialdea.

“Isang simpleng kamustahan at masayang pagkikita ang nangyari kasama ang mga pinunong naglingkod sa bayan sa iba’t ibang posisyon o kapasidad noong mga nakaraang administrasyon. Nagbalik-tanaw sila sa mga panahong nagkasama sila sa gobyerno,” said Go.

“Sa nasabing pagkikita, kinukumbinsi din ni dating pangulong Arroyo si dating pangulong Duterte na maging aktibo muli sa pulitika,” he added.

Go said that Arroyo invited Duterte for an informal meeting through their staff and the meeting coincided with Duterte’s visit in Manila for a health checkup.

“Inanyayahan ni dating pangulong Gloria Arroyo, sa pamamagitan ng kanilang mga staff, sa isang impormal na pagkikita si dating pangulong Rodrigo Duterte na nasa Maynila noong panahong iyon. Nagkataong magkasama kami ni Tatay Digong noon matapos ko siyang samahan sa kanyang medical checkup sa hospital, gaya ng dati kong ginagawa sa kanya,” Go said.

“Dahil bihira lang naman na pumunta sa Maynila sa ngayon si dating pangulong Duterte, sumabay na rin sa pagkikitang iyon, sa tulong ni dating executive secretary Salvador Medialdea, si dating Senate president Tito Sotto na gusto ring makamusta ng personal ang kanyang itinuturing na kaibigan na si Tatay Digong,” he added.