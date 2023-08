Villanueva pushes for work-from-home set up to address worsening Metro Manila traffic

Senator Joel Villanueva is renewing his call for the implementation of the work-from-home law signed in 2019 to address the worsening traffic situation in Metro Manila.

Villanueva made this response after the Private Sector Advisory Council (PSAC) said that “work-from-home” arrangements are only suitable during the COVID-19 pandemic.

“Nang i-author at i-sponsoran natin ang Telecommuting or the Work-from-Home Law noong 2019, layunin natin na mabigyan ng solusyon ang lumalalang sitwasyon ng trapiko sa bansa, lalo na sa metropolitan areas,” Villanueva said.

“Subalit noong tumama ang COVID-19 pandemic sa buong mundo, nakita natin ang buong implementasyon ng batas at kung paanong hindi natigil ang pagiging produktibo ng mga tao dahil sa ibinigay na alternatibong working arrangement. Sa katunayan, lumago ng 20% mula 2021 hanggang 2022 ang e-commerce at digital transactions kahit na karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa bahay,” he added.

Villanueva added that despite the pandemic being over the traffic remains to be a huge problem.

“Maaaring tapos na ang pandemya subalit mas lumalala naman ang sitwasyon ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency (JICA) noong 2018, P13.8 bilyon ang nawawala sa Pilipinas kada araw dahil sa matinding trapik sa Kamaynilaan,” he added.

“Ang WFH ay malaking tulong rin para sa IT-BPO sector kung saan nakapaglikha sila ng 23,000 bagong trabaho noong 2020 at 100,000 naman noong 2021 at kasabay rin nito ang paglaki ng kita ng mahigit 12% noong 2021 na umabot sa kabuuang $28.8 bilyon. Inihain din natin ang Senate Bill No. 135 na naglalayong payagan ang alternative work arrangement para sa mga kumpanyang nakarehistro sa Investment Promotion Agencies,” the senator said.

Villanueva believes allowing some sectors to work from home would lessen the traffic problem in the country.

“Ang WFH at ibang alternative work set up ay hindi na mawawala at inaasahang magpapabuti pa sa productivity, makakabawas ng mabigat na daloy ng trapiko, magpapaganda sa work-life balance, makakabawas sa gastusin ng ating mga manggagawa at makakapag-ambag sa pangkalahatang kalusugan ng ekonomiya,” he said.