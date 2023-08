Working student loses P14K of savings due to termites in piggy bank

A working student lost his savings of about P14,000 after termites in his piggy bank ate his bank notes.

In an Inquirer report, student Randy Boganutan said that his savings reached to about P20,000. He said he was saving his money in plastic-made piggy bank for his tuition fee.

However, he noticed that the inside of the piggy bank was cardboard. One of his friends noticed that worms were coming from the piggy bank which he later discovered as termites.

“Nalaman siya kasi ‘yong kasama ko do’n na tao, nagwawalis siya tapos ‘yong pagwalis niya nasagi niya daw ‘yong alkasnya. Tapos ngayon pagka-sagi niya bigla daw may pumatak na uod. Kaya sabi niya sa akin ‘sir parang may uod dito na pumapatak galing do’n sa alkansya’,” he said.

“Kaya do’n po nag-worry ako kasi wala naman pong uod do’n, kasi usually ‘di ba po, ang uod makikita naman natin siya sa fresh meat or mga karne gano’n ‘di ba. Kaya sabi ko ‘hindi ‘yon uod, kun’di anay ‘yan kasi nasa karton, nasa alkansya’. Kaya do’n po, na-ano, pinuntahan ko po agad,” Randy added.

He was able to save P6,000 of his savings.

@randygasangboganutanvlog yung tipong di ko alam anung gagawin ko ngayun kasi yung inipon ko sana pang tuition ko next year kasi 4th year college na ako. inanay lang. huhuhu ♬ original sound – Ailene B. – heart_022

“Initial reaction ko po no’ng nangyari is na-shock lang po ako, natulala lang po ako, ‘di po ako makapaniwala at saka ‘yong parang speechless lang ako, naka-ganyan lang, ‘yong wala akong masabi. Then do’n na po, no’ng nahawakan ko na po siya, do’n nag-sink in sa akin na parang, umiiyak ako, naluluha ako na di ko naiintindihan nararamdaman ko,” he explained.

Randy said that it may difficult to replace the bills because the serial numbers were no longer visible.

“Sinabihan lang nila ako na dapat may serial number pa, makikita pa ‘yong mga signature o ‘di kaya ‘yong mga three-fourths ang nasira, eh hindi po gano’n ‘yong nangyari sa akin kasi durog-durog na,” he said.