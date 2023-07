Wilbert Tolentino quits as Herlene Budol’s manager

Wilbert Tolentino has announced that he is no longer managing controversial star Herlene Budol.

In a Facebook post, Wilbert said that he will be focusing his time to his family and health.

“Ako po ay opisyal ng magbibitiw bilang Talent Manager ni Herlene Hipon Budol effective July 31, 2023. Sa loob ng isa’t kalahating taon, tumayo akong pangalawang magulang niya, sa kanyang karera at tinuring ko siyang para ko na rin anak,” Wilbert said.

Wilbert said that it’s not an easy decision to part ways with Herlene.

“Mahirap man gawin, halos matagal ko din pinagisipan. Subalit kailangan ko ng pagtuunan ng pansin ang aking kalusugan, at bigyan oras ang aking anak dahil una sa lahat tumatanda na si KaFreshness, at higit akong kailangan nya lalo’t lumalaki na siya,” he said.

Wilbert said he has given so much to Herlene.

“Di lingid sa lahat, na bilang talent manager, ito ay ubos-oras na tungkulin. Kulang ang bente kwatrong oras sa isang araw para sa sarili kong buhay. Walang kapantay ang bawat hamon na aking naranasan, matupad lamang ang aking mga sinumpaang tungkulin para kay Herlene,”’he added.

“Sa maikling panahon ng pag-aalaga ko kanya, marami na din kaming na-achieve, hindi lang sa buhay nya kungdi sa karera nya bilang beauty queen,” the manager explained.

Wilbert said that there are so many projects lined up for Herlene.

“Marami pa upcoming project na naisara ko para sa kanya hangang matapos ang taong 2023 ay magkakaroon cya ng TV commercial, billboard at makikita nyo soon sa lahat ng supermarket ang mukha ni Herlene na e lalaunch ang isang produkto sa last quarter ng taon,” he said.

“Masaya ako para kay Herlene dahil natulungan at natupad ko mga pangarap nya tulad ng bagong bahay, kotse at iba pang investment na e pundar po nya,” Wilbert added.