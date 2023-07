Marcos urges public to conserve water due to El Niño

President Bongbong Marcos urged the public to continue to conserve water due to the threat of El Niño in his second State of the Nation Address (SONA).

Marcos said that the government is now preparing to address the dry season.

“Tayo rin ay naghahanda sa El Niño na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitang patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan,” Marcos said.

“Kasabay ng lahat ng ito, hihinimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot,” he added.

The chief executive said that the government has so far installed 6,000 rainwater collection facilities across the country.

Marcos also urged lawmakers to create the Department of Water Resource Management.

“Ang tubig ay kasing-halaga rin ng pagkain. Kailangan nating tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan,” he said.

“Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot but rather cohesive, centralized, and systematic,” he added.