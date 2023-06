Quiboloy says he’s bulletproof, claims US persecuting him

FBI Most Wanted and self-appointed son of god Apollo Quiboloy said that the United States is persecuting him.

Quiboloy maintained that the allegations against him are false. The statement comes after video platform Youtube took down his channel.

“Nothing new. Pareho pa rin ng mga issues,” Quiboloy said in an interview with SMNI.

“Gusto ng bansang Amerika na sila lang ang maghari sa sanlibutan,” he said.

“Hindi tayo malaya. Pinakikialaman tayo sa bansa natin. Itong ginagawa sa akin is both political and religious persecution,” he added.

Quiboloy lamented that the allegations against him were fabricated.

“Lahat ng akusasyong ginawa, fabricated. Lahat, pinatong sa ulo ko. Tapos pinaangkin sa akin. Sa mga gustong tumira sa ‘kin, lahat kayo, pati bansang Amerika, sumawsaw na kayo lahat,” he dared his enemies.

Quiboloy went on saying that he is bullet proof.

“Ilabas na ninyo lahat ng bala nyo sa ‘kin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, bullet-proof ako. Hindi ako tinatablan ng anumang mga bagay na ginagawa ninyo,” he added.