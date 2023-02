Galvez believes mandatory ROTC can cure mental health problems 

Defense Secretary Carlito Galvez believes that the Reserve Officers’ Training Corps can help in curing mental health problems.

Galvez made the remarks during the senate hearing on the proposed mandatory ROTC for students.

“‘Yun ang pagkakaiba po sa NSTP. Ang experience training talaga pong naisasapuso niya po ang lahat ng ginagawa niya. ‘Yung instinct nandoon. So yung sinasabi nating mental problem, it can be cured, kasi ‘yung frustration tolerance ng tao, tataas,” Galvez said.

“Meron po siyang makukuhang experience na, ‘Bakit ako naghihimutok ,eh ganito ‘yung nakikita natin na mas malala pa pala yung ginagawa ng ibang tao.’ Meaning, ‘yung mental ano pwede siyang ma-cure,” he added.

Senator Ronald Bato Dela Rosa also agreed that ROTC can help students in addressing mental health problems.

“Ako nag-ROTC. Ako nag-PMA. Sa lahat ng problema na dinaanan ko, kung wala akong training sa ROTC at PMA, baka tumalon na ako sa building. Nagpakamatay na ko dahil mababa yung level of tolerance ko sa pag-address ng personal problems,” he said.

“Totoo yung sinasabi ni Secretary Galvez. Kasi sabi nga nila kaliit na problema yan. Chicks lang. Brineakan ako ng chicks, ako magpapakamatay ako? Nalusutan ko nga ‘yung training na napakahirap, dahil lang sa babae magpapakamatay ako? Ganon bang attitude development ng tao…’yung tolerance level mo tataas. Di ‘yung magko-commit ka na lang ng suicide,” he added.

Galvez also said that he doesn’t see any development on students undergoing the National Service Training Program (NTSP) than ROTC.

“Napakatagal na natin na 21 years na ‘yung NSTP natin, hindi natin nakita ‘yung tinatawag nating development sa ating mga youth ngayon,” he said.