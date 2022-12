Marcos vows to provide scholarship, housing to OFW families 

President Bongbong Marcos assured families of overseas Filipino workers or OFWs that the government will make sure that it will provide scholarships to their children and housing programs for their families.

Marcos made the statement during the ‘Pamaskong Handog’ event for OFWs held on Friday, December 30.

“Alam din namin, na kapag kayo ay nasa abroad at kayo’y nagtatrabaho. Ang lagi ninyong inaalala ay ang inyong pamilya. Kaya’t siguro karapat-dapat lamang na ang Department of Migrant Workers, ay hindi lamang migrant workers ang inaalala at inaalagaan, kung hindi ang mga pamilya ng migrant workers,” Marcos said.

“Kasama na siguro diyan ay pinag-uusapan po natin ay ‘yung pabahay, ‘yung mga scholarship program, ‘yung mga iba’t ibang serbisyo at benepisyo na maibibigay natin dahil alam naman namin na kayo’y nagsasakripisyo at napakalaking bagay ng inyong — ng bunga ng inyong sakripisyo. Hindi lamang para sa inyong mga pamilya, hindi lamang para sa inyong mga komunidad, kung hindi para sa buong Pilipinas,” Marcos added.

Marcos said the Department of Migrant Workers will be on top of these initiatives.

“Siguro, ‘yan na ang pinakamalaking pagbabago sa ating Department of Migrant Workers na hindi lamang ang mismong OFW na nasa abroad na nagtatrabaho, ay pati na ang inyong mga pamilya ay titingnan natin ang kanilang kalagayan at kung ano man ang kanilang pangangailangan at sa lahat ng aming kakayahan ay ibibigay natin ang tulong para sa inyong mga pamilya,” he said.