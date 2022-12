Marcos vows to improve domestic economy, opportunities for OFWs

President Bongbong Marcos has vowed to improve the country’s domestic economy so that more overseas Filipino workers (OFWs) will no longer need to spend Christmas away from their families.

Marcos said that he made this realization when he had the opportunity to meet with OFWs in Belgium, France, Germany, Italy, and Finland.

“Noong kumanta yung isang Pinay ng Christmas medley, naalala namin ni Liza na karamihan nga pala sa kanila ay magpa-Pasko ng malayo sa pamilya,” Marcos said in his latest vlog released over the weekend.

“Kaya lalo tayong nainspire na pag-igihin ang ating misyon sa ganitong mga international summit, bilateral talk at round table meeting dahil ang pinakamagandang regalo na puwede nating maibigay sa ating mga overseas Filipino workers ay ang lalo pang pagandahin ang kalagayan ng ating bansa upang magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa manggagawang Pilipino at pagandahin ang kalagayan mismo ng ating OFW,” he added.

“Kaya naman gagawin natin ang lahat upang masiguro na lalo pang dadami ang mga pagkakataon sa ating mga manggagawa,” the chief executive explained.

Marcos also said that the government is addressing concerns about the seafaring industry.

“Wala naman akong duda sa pagiging world-class ng ating seafarers pero kinakailangan na maging world-class din ang ating sistema ng pagpapatakbo ng industriyang ito para ang number one preference para sa seafarers ay mananatiling Pinoy pa rin,” he said.

Marcos also lauded the role of OFWs as ambassadors for the Philippines in their host countries.

“Maging professionals man, skilled workers, mga guro, engineers, hospitality staff, business owner, lahat ng Pilipino sa abroad ay nagdadala ng karangalan sa ating bansa dahil sa ipinamamalas nilang galing at malasakit sa kanilang trabaho,” the President said.