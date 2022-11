PBBM’s ‘Kadiwa ng Pasko’ highlights Php25/kg rice

Filipinos may soon purchase rice at the affordable price of Php25/kg, after Philippine President Bongbong Marcos launched the nationwide ‘Kadiwa ng Pasko’ program which features affordable products for the masses.

Marcos said the Kadiwa stores aim to bring cheaper products to Filipino amid rising inflation.

The products in the stores are cheaper because farmers have assistance from the government and help them sell in lower prices.

“Ang Kadiwa ay nagdadala lamang ng mas mura na bilihin para sa taumbayan. Pa’no nagiging mas mura? Nagiging mas mura dahil ang pamahalaan — unang-una, ‘pag bibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, do’n lang, hindi kumikita ang NFA,” Marcos said.

“Kung ano ang pinambili nila, ‘yon din ang presyo kaya’t nakita niyo ‘yong bigas P25. Palapit na tayo do’n sa aking pangarap na mag P20, pero dahan-dahan lang, aabutin din natin ‘yan, pero marami pa tayong gagawin,” he added.

Marcos said there is a need to expand the coverage of the Kadiwa stores nationwide.

“Ang dami pang nangyayari, at wala naman tayong magawa dahil ‘yong pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin, nanggaling ‘yan sa mga pangyayari sa iba’t ibang lugar na hindi naman natin ma-control,” Marcos noted.

Marcos also cited some of government initiatives in helping ordinary Filipinos.

“Kaya nga kami naman bilang inyong pamahalaan, ay sabi namin kailangan — wala tayong magagawa doon sa presyuhan — tumulong na lang tayo do’n sa kakayahan ng pagbili. At ‘yan ang dahilan kaya meron tayong fuel subsidy, kaya tayo merong AICS, kaya tayo merong TUPAD, para makatulong din kahit papaano, na mabawasan ang ginagastos ng taumbayan,” he added.