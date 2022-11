Kris Aquino still too weak to return to PH – Cristy Fermin

Contrary to what others claim that Queen of All Media is now in good shape and could be back in the Philippines anytime soon, Cristy Fermin said that Kris Aquino is still too weak to do anything.

“Isa pong sinserong tawag ang natanggap ko nu’ng isang araw galing sa Amerika,” Cristy said in her Youtube show ‘Showbiz Now Na’.

“Meron siyang gustong ikorek sa ating inilabas noong nakaraang episode at ang SNN po, ito pong ating programa ay bukas sa loob namin kapag may gustong ituwid an gaming kuwento ay wala namang masama,” she added.

“Ang kanya pong kuwestiyon ay bakit daw po namin inilabas na malapit na pong umuwi si Kris Aquino?,” Cristy said.

Cristy said the caller refuted claims that Kris’ condition is getting any better and a 2023 homecoming is unlikely.

“At kung para po naman sa ikawawasto ang dahilan ay bukas ang Showbiz Now Na. Ang kanyang kuwento, ‘paano makakauwi si Kris Aquino sa Enero, e, ni hindi nga siya makakakain pa ng solido,” Cristy said.

“Pangalawa, ‘she can’t even move! She can’t even walk! Makalalakad lang siya kapag kasama ang PA (personal assistant) or isang nurse. Mahinang-mahina, oo. Sa kanyang kuwento kung babasahin mo talaga at punto por punto, hindi siya Kris ganu’n kalakas pa. Hindi siya nakalalakad, kailangan niya ng hawakan, kailangan niya ng taong aalalay sa kanya (at) makakaupo siya sa wheelchair,” she added.

“Tapos ‘yun daw ano ni Kris, weight niya hindi totoong nadagdagan hindi naman sinabi pero payat pa rin,” she added.