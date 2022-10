Grandma inspires netizens as she graduates from High School at age 67

An elderly woman from Oas, Albay has earned the praise of netizens after completing her high school diploma at the age of 67.

In the photos shared by her Alternative Learning System (ALS) teacher Sarah Jane Robrigado, lola Rosemarie R. Rañola can be seen wearing her graduation gown and receiving her diploma. Rañola graduated under the Oas North District ang Busac Community Learning Center.

“Pumayag ako na pumasok sa Alternative Learning System (ALS) dahil puwede mag-aral dito kahit sinuman, walang pinipili. Hindi nakakahiya magsimula at magsumikap kahit ikaw ay senior citizen na at may edad na. At pangarap ko na talaga noon pa man ang maipagpatuloy ang aking pag-aaral sa high school ang makatapos at makakuha ng diploma,” said Rañola who is fondly called as lola Rose of her teachers and classmates.

Her teacher, Ms. Robrigado shared how happy she is to see her oldest student persevere and complete her studies.

“I feel proud and inspired. Si lola ang nagpapatunay na walang pinipiling edad ang edukasyon. Na kapag gusto mo, wala sa edad o anumang sagabal ang makakapigil sayo para tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Sana magsilbing inspirasyon sa lahat ang story ng buhay nya lalo na sa mga kabataan na ipursue ang mga pangarap nila sa buhay kahit gaano man ito kahirap o katagal,” said Robrigado in an interview with The Filipino Times.

Robrigado shared that age didn’t hinder lola Rose from being participative in their lessons.

“Makikita mo talaga kay Lola Rose yung determinasyon na matuto dahil goal niya ang makatapos ng sa pag-aaral at makakuha ng diploma. Sobrang sipag nya mag-aral tsaka naiimpress ako sa mga sagot niya sa modules at sa mga learning activities na pinapagawa ko sa kanya. Isa siyang inspirasyon sa mga out of school youth and adults na pinanghihinaan na ng loob na ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang edad, pursigido pa rin siya makapag-aral,” said Robrigado.

Rañola has a message to those who are hesitating to go back to school and pursue their studies: “Huwag niyong sayangin ang opurtunidad at pagkakataon na makapag-aral muli. Hindi hadlang ang edad para tuparin ang naudlot na pangarap. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag sumuko. Hindi nakakahiya magsimula at magsumikap kahit Senior Citizen ka na.”

Rañola is now continuing her studies by attending Senior High School taking up the General Academic Strand.