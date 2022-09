Cristy Fermin says Heart Evangelista moved out of home shared with Chiz Escudero 

Entertainment columnist Cristy Fermin disclosed that Kapuso actress Heart Evangelista has

moved out of her home she used to share with Senator Chiz Escudero.

In a ‘Showbiz Now Na’ vlog, Fermin said that Evangelista even made a vlog and tour around her new condo unit.

“Umalis na po si Heart Evangelista sa bahay nila ni Sen. Chiz. Naka-condo na siya ngayon. Humiwalay na siya,” Fermin said.

“Nando’n na siya ngayon… Sa ngayong sitwasyon, ano’ng gusto niyang ipamarali sa ating mga kababayan,” the columnist added.

Fermin aslo shared her thoughts on the rumored Italian boyfriend of Evangelista.

“‘Yun palang sinasabing lalaki na nauugnay ngayon kay Heart na isang Italyano, girlash daw,” she said.Kahit sino ngayon ang makasama nilang mag-asawa, ituturo na ‘yun ang dahilan ng hiwalayan. Kahit sino,” Fermin explained.