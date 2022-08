Mom’s ex-boyfriend stabs 18-year-old daughter to death

An 18 year-old from Biñan City, Laguna was stabbed to death by her mother’s former lover according to a GMA News report.

The victim was identified as Jonaflor Gurra. She sustained multiple wounds and was found dead in Barangay Timbao last weekend.

Based on the witnesses’ account, the suspect identified as Jason Abejula forced his way to enter the victim’s residence.

Few moments later, the victim stopped screaming and the suspect left the house of Gurra.

“Pinagbabantaan na nitong suspek na si Jason ‘yung kanyang dating live-in-partner. Gusto niya kasi makipagbalikan sa nanay ng biktima kung kaya’t noong sila ay nagtatalo at hindi sila nagkaunawaan, pinagbantaan niya ‘yung nanay ng biktima na sasaktan niya hanggang sa humantong na pinuntahan niya ito sa tinitirhan ng kanyang dating live-in-partner,” Biñan City Police Station chief Police Lieutenant Colonel Virgilio Jopia said in a GMA News report.

“Ang kanyang naabutan ay ‘yung ating biktimang dalaga at doon na niya naituon ang kanyang galit,” he added.

The suspect was arrested in Las Piñas City on Sunday evening after a follow up operation.

“Kaagad natin pinuntahan ang mga possible residence ng mga kanyang kaibigan at kanyang mga kamag-anak. So, sa pamamagitan ng din ng kanyang mga kamag-anak, doon natin siya na-locate sa lungsod ng Las Piñas. Virgilio said. “Ang nagturo sa kanya ay mga mga relatives din niya, upang sagayon agad natin maaresto,” Jopia added.

The suspect will be facing murder charges and currently detained at Binan City Police facility.