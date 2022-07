FAQs: Magagamit ko ba ang online contract verification sakaling nauna ang flight ko kumpara sa release ng dokumento ko sa Dubai?

Q: Makakapagpa-verify pa din ba ako ng kontrata online sakaling nauna ang flight ko kumpara sa release ng dokumento ko sa Dubai?

A: Mayroon po siyang tatlong options.

Ang una ay maaari pa ring ituloy ang online contract verification. Sakaling approved ang inyong application, maaari kayong mag-issue ng Authorization para ang inyong authorized representative ang pumunta at magbayad sa POLO-Dubai para makuha ang inyong verified contract.

Matapos nito ay maaaring i-scan ito ng inyong authorized representative at ipakita sa immigration pagbabalik na kayo sa Dubai.

Option 2 naman po ay maaari kayong kumiha ng online appointment para sadyain ang POLO in-person. Dalhin lamang ang lahat ng mga requirements.

At ang huling option po ay bumisita sa POLO Dubai isang araw bago ang inyong flight, o sa Biyernes para sa mga may flight ng Sabado, Linggo, o Lunes. Magdala lamang ng lahat ng mga requirements kasama ang kopya ng inyong confirmed flight ticket.

Narito ang listahan ng mga requirements na inyong kailangang isumite online o dalhin sakaling inperson or walk-in ang inyong proseso.

– Valid Employment Contract (Must have complete pages, a new contract is issued each time your visa is renewed)

– Clear copy of valid passport

– Clear Copy of valid visa

> Visa stamp for visas issued before April 11, 2022

> Or back and front copy of your Emirates ID if it is issued after April 11, 2022

– One additional proof of employment. Any of the following will be accepted:

> Certificate of Employment with signature and stamp of company issued within the last 30 days; OR

> Valid labor card; OR

. Valid company ID; OR

> Recent pay slips (last three months) with company signature & stamp; OR

> New Emirates ID (pink card) that shows your designation and company/sponsor name