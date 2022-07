‘From 3 months to 3 weeks’: Marcos wants to shorten recruitment process for OFWs

President Bongbong Marcos acknowledged the need to expedite the recruitment process for overseas Filipino workers (OFWs) in his first State of the Nation Address (SONA) on Monday, July 25.

Marcos also told the Department of Foreign Affairs to make sure that all posts abroad will assist Filipinos who lost their jobs due to the COVID-19 pandemic.

“Mula sa tatlong buwan ay gagawin na lamang nating tatlong linggo para sa isang dayuhang employer na i-proseso ang mga papeles ng Filipinong nais nitong kunin bilang empleyado,” Marcos said in his speech.

Marcos also seeks to simplify the OFW handbook which he says makes the process more simple for OFWs.

“Aatasan din natin ang kagawaran na gawing simple ang kumplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyong para sa mga OFW, nang sa gayon ay maging maalwan ang mga transaksiyong may kinalaman sa kanilang pangingibang-bansa,” Marcos said.

He also wants to turn the hundreds of pages of the OFW handbook to a pamphlet.

“Mula sa handbook na may dalawang daan at apatnapung (240) seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang ito na hindi hihigit sa isandaang pahina,” Marcos said.

“Mahirap na nga ang buhay, kaya naman ayaw na nating makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap,” he added.

The President also highlighted the establishment of the One Repatriation Command Center (ORCC).

“Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso, at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno, ay inilunsad ang One Repatriation Command Center or ORCC. Ilalaan natin ang social media platforms ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at mailigtas sila mula sa mas higit na kapahamakan,” he said.