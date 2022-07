‘Parang aking ama’: Bongbong Marcos shares thoughts on first week being President

President Bongbong Marcos likened his first week in office to the experiences of his late father and former dictator Bongbong Marcos.

“Siguro parang pinapanood ko iyong aking ama noong siya’y pangulo at pinapanood ko siya na habang siya’y nagtratrabaho,” Marcos said in his new vlog as Chief Executive.

“Ganoon ang pakiramdam ko, sabi ko siguro ‘yan yung nakikita, parang tinitignan ko noong aking ama ang nagpapatakbo ng mga meeting at nagpapa-oath taking,” he added.

Marcos also held his first Cabinet meeting where in the topics primarily focused on the economy and pandemic.

“Napakahalaga ng booster shot lalo na ngayong tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19 at ibabalik na natin iyong mga estudyante sa face-to-face,” he added.

“Iyong pag-a-appoint naman ng ating mga magiging liderato sa bawat departamento at ahensya ay tuloy-tuloy rin. At siyempre, iyong pagtanggap sa mga courtesy calls ng mga bisita at ating matataas na pinuno galing iba’t-ibang bansa,” the president added.